Подорожание рыбных консерв в Киеве коснулось нескольких видов – бычков в томатном соусе, натуральных сардин и шпрот.

В марте 2025 года наблюдается незначительное подорожание рыбных консерв в Киеве - цены в супермаркетах выросли из-за ряда факторов, сообщает Politeka.net.

Такие данные были опубликованы на сайте Минфина.

В крупных супермаркетах наблюдается повышение цен на некоторые популярные виды продукции. К примеру, цена на бычки "Аквамарин" в томатном соусе (230 г) выросла с 91,81 грн до 97,10 грн. Также подорожали шпроты "Аквамарин" в масле (150 г) - с 77,19 грн до 84,30 грн.

Подорожание рыбных консерв в Киеве коснулось и сардин натуральных. Месяц назад они стоили 66, 27 гривен, теперь их можно купить за 70,95.

Рыбные консервы остаются одними из самых популярных продуктов среди украинцев благодаря вкусу, питательной ценности и универсальности в приготовлении блюд. Они часто используются для приготовления бутербродов, добавляются в борщи, супы, пироги, что делает их незаменимым ингредиентом в кухне.

Также этот отличный источник Омега-3 – это незаменимые жиры, которые наше тело не способно производить самостоятельно. Исследования, в частности статья 2019 года в International Immunology, подтверждают, что диета, богатая Омега-3, может положительно влиять на весь организм, поскольку эти полезные жиры оказывают противовоспалительное действие.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание молочных продуктов в Одессе: что в марте больше всего выросло в цене.

Також Politeka писала, Графики отключения света в Одессе на неделю с 10 по 16 марта: кто надолго останется без электричества.

Как сообщала Politeka, Прогноз погоды в Одессе на неделю с 10 по 16 марта: синоптики предупреждают о периоде "контрастов".