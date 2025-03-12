В марте 2025 года наблюдается незначительное подорожание рыбных консерв в Киеве - цены в супермаркетах выросли из-за ряда факторов, сообщает Politeka.net.

Такие данные были опубликованы на сайте Минфина.

В крупных супермаркетах наблюдается повышение цен на некоторые популярные виды продукции. К примеру, цена на бычки "Аквамарин" в томатном соусе (230 г) выросла с 91,81 грн до 97,10 грн. Также подорожали шпроты "Аквамарин" в масле (150 г) - с 77,19 грн до 84,30 грн.

Подорожание рыбных консерв в Киеве коснулось и сардин натуральных. Месяц назад они стоили 66, 27 гривен, теперь их можно купить за 70,95.

цены минфин

Рыбные консервы остаются одними из самых популярных продуктов среди украинцев благодаря вкусу, питательной ценности и универсальности в приготовлении блюд. Они часто используются для приготовления бутербродов, добавляются в борщи, супы, пироги, что делает их незаменимым ингредиентом в кухне.

Также этот отличный источник Омега-3 – это незаменимые жиры, которые наше тело не способно производить самостоятельно. Исследования, в частности статья 2019 года в International Immunology, подтверждают, что диета, богатая Омега-3, может положительно влиять на весь организм, поскольку эти полезные жиры оказывают противовоспалительное действие.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание молочных продуктов в Одессе: что в марте больше всего выросло в цене.

Також Politeka писала, Графики отключения света в Одессе на неделю с 10 по 16 марта: кто надолго останется без электричества.

Как сообщала Politeka, Прогноз погоды в Одессе на неделю с 10 по 16 марта: синоптики предупреждают о периоде "контрастов".