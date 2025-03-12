Если проблема не будет устранена до конца марта, отсрочка станет недействительной, и такие граждане могут подлежать мобилизации в Украине.

У некоторых мужчин срок отсрочки от мобилизации в Украине неожиданно сократился и завершается уже 31 марта 2025, сообщает Politeka.net.

Объясняем, что нужно сделать.

Ранее представители власти заявляли, что это техническая ошибка, которую вскоре исправят. Однако ситуация до сих пор не изменилась, и теперь служба поддержки «Дия» рекомендует забронированным работникам самостоятельно обращаться в территориальные центры комплектования для решения вопроса.

Если проблема не будет устранена до конца марта, отсрочка станет недействительной, и такие граждане могут подлежать призыву. Чтобы избежать этого, эксперты советуют как можно скорее обратиться в ТЦК и уточнить свой статус.

Следует учесть, что без предварительной записи попасть в территориальный центр комплектования может быть непросто. Во многих ТЦК действует электронная очередь, а запись может быть доступна только на апрель. В таком случае риск мобилизации в Украине растет еще больше.

Что делать забронированным работникам:

Проверить срок действия отсрочки – это можно сделать через приложение Дия или обратившись в кадровый отдел своего предприятия.

– это можно сделать через приложение Дия или обратившись в кадровый отдел своего предприятия. Как можно скорее зарегистрироваться в электронной очереди , если такая система действует в вашем регионе.

, если такая система действует в вашем регионе. Официально обратиться в ТЦК для уточнения статуса и при необходимости обновления документов.

для уточнения статуса и при необходимости обновления документов. Следить за официальными сообщениями , поскольку ситуация может измениться.

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