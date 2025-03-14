Подорожание хлебобулочных изделий в Киеве , в частности лаваша, батона и хлеба пшеничного, стало трендом в последнее время, сообщает Политека.

За последний месяц подорожали почти все популярные виды продукции, что отражается на потребительском рынке столицы.

Наибольший рост продемонстрировал Кавказский лаваш (230 г), средняя стоимость которого выросла с 30,25 грн в феврале до 33,50 в марте , то есть на 7,6 в месяц. По данным сети Ашан, 10 марта его можно было приобрести именно за 33,50.

Аналогичный тренд затронул и лаваша Персидского (230 г): если в минувшем месяце средняя цена составляла 32,36 грн, то сейчас она поднялась до 34,13.

В отличие от лаваша, стоимость батонов осталась практически без изменений. Батон "Румянец" (450 г) стоил в феврале 29,57, а в марте его цена остановилась на 29,89 в сети Novus.

Хлеб пшеничный нарезка (650 г) за последний месяц подорожал на 1,90. Средняя стоимость была 38,79, а по состоянию на 10 марта - 40,65. В сети Megamarket его можно найти за 39,80, тогда как в Novus — 41,49 .

Также стоит отметить, что "Царь Хлеб" (600 г) подорожал на 0,32 - с 40,83 в феврале до 41,87 в марте .

Цены на "Рижский Бородиновский" (300 г) также выросли. Средняя цена в феврале была 43,78 грн, а сейчас она составляет 44,63. Дороже всего этот хлеб предлагает Мегамаркет – 47,70, тогда как в Ашане и Метро его можно приобрести за.

Подорожание хлебобулочных изделий в Киеве продолжается, и это может быть связано с ростом затрат на производство, логистику и сырье. В то же время потребители вынуждены адаптироваться к новым ценникам в поисках более выгодных предложений в различных торговых сетях.

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