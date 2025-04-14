Мужчины, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, могут получить отсрочку или увольнение покатривая мобилизация в Украине, сообщает Politeka.net.

Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года существует перечень заболеваний сердца, с которыми не мобилизуют.

Непригодными к военной службе признаются граждане со следующими патологиями:

  • Сердечная недостаточность II-Б – III стадии
  • Гипертоническая болезнь III стадии с необратимыми поражениями органов-мишеней

Также не подлежат с цереброваскулярными заболеваниями со значительными нарушениями функций, а именно:

  • Инфаркт миокарда
  • Инсульт
  • Стеноз артерий
  • Эмболия или тромбоз
  • Аневризмы артерий
  • Церебральный атеросклероз
  • Гипертензивная энцефалопатия
  • Последствия хирургических вмешательств

мобилизация в Украине

Болезни артерий и сосудов, дающие право на отсрочку или увольнение

  • Серьезные нарушения кровообращения , вызванные атеросклерозом, стенозом, аневризмой, тромбозом или эмболией.
  • Заболевание периферических сосудов (синдром Рейно, облитерирующий тромбангиит)
  • Приобретенный артериовенозный свищ
  • Наследственные сосудистые патологии (гемолитическая телеангиэктазия, неопухолевый невус)
  • Проблемы с венами и лимфатическими сосудами (флебит, тромбофлебит, варикозное расширение вен, тромбоз, лимфаденит)

Как подтвердить непригодность военной службы

Окончательное решение принимает военно-врачебная комиссия (ВЛК) после детального медицинского обследования. Для получения увольнения во время мобилизации в Украине необходимо предоставить действующие медицинские документы , оформленные согласно требованиям ВЛК.

Только после официального заключения врачей военнообязанный может быть освобожден от мобилизации или получить отсрочку.

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