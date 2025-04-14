Непригодными к военной службе при мобилизации в Украине признаются граждане с определенными патологиями.

Мужчины, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, могут получить отсрочку или увольнение покатривая мобилизация в Украине, сообщает Politeka.net.

Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года существует перечень заболеваний сердца, с которыми не мобилизуют.

Непригодными к военной службе признаются граждане со следующими патологиями:

Сердечная недостаточность II-Б – III стадии

Гипертоническая болезнь III стадии с необратимыми поражениями органов-мишеней

Также не подлежат с цереброваскулярными заболеваниями со значительными нарушениями функций, а именно:

Инфаркт миокарда

Инсульт

Стеноз артерий

Эмболия или тромбоз

Аневризмы артерий

Церебральный атеросклероз

Гипертензивная энцефалопатия

Последствия хирургических вмешательств

Болезни артерий и сосудов, дающие право на отсрочку или увольнение

Серьезные нарушения кровообращения , вызванные атеросклерозом, стенозом, аневризмой, тромбозом или эмболией.

, вызванные атеросклерозом, стенозом, аневризмой, тромбозом или эмболией. Заболевание периферических сосудов (синдром Рейно, облитерирующий тромбангиит)

(синдром Рейно, облитерирующий тромбангиит) Приобретенный артериовенозный свищ

Наследственные сосудистые патологии (гемолитическая телеангиэктазия, неопухолевый невус)

(гемолитическая телеангиэктазия, неопухолевый невус) Проблемы с венами и лимфатическими сосудами (флебит, тромбофлебит, варикозное расширение вен, тромбоз, лимфаденит)

Как подтвердить непригодность военной службы

Окончательное решение принимает военно-врачебная комиссия (ВЛК) после детального медицинского обследования. Для получения увольнения во время мобилизации в Украине необходимо предоставить действующие медицинские документы , оформленные согласно требованиям ВЛК.

Только после официального заключения врачей военнообязанный может быть освобожден от мобилизации или получить отсрочку.

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