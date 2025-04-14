Мужчины, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, могут получить отсрочку или увольнение покатривая мобилизация в Украине, сообщает Politeka.net.
Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года существует перечень заболеваний сердца, с которыми не мобилизуют.
Непригодными к военной службе признаются граждане со следующими патологиями:
- Сердечная недостаточность II-Б – III стадии
- Гипертоническая болезнь III стадии с необратимыми поражениями органов-мишеней
Также не подлежат с цереброваскулярными заболеваниями со значительными нарушениями функций, а именно:
- Инфаркт миокарда
- Инсульт
- Стеноз артерий
- Эмболия или тромбоз
- Аневризмы артерий
- Церебральный атеросклероз
- Гипертензивная энцефалопатия
- Последствия хирургических вмешательств
Болезни артерий и сосудов, дающие право на отсрочку или увольнение
- Серьезные нарушения кровообращения , вызванные атеросклерозом, стенозом, аневризмой, тромбозом или эмболией.
- Заболевание периферических сосудов (синдром Рейно, облитерирующий тромбангиит)
- Приобретенный артериовенозный свищ
- Наследственные сосудистые патологии (гемолитическая телеангиэктазия, неопухолевый невус)
- Проблемы с венами и лимфатическими сосудами (флебит, тромбофлебит, варикозное расширение вен, тромбоз, лимфаденит)
Как подтвердить непригодность военной службы
Окончательное решение принимает военно-врачебная комиссия (ВЛК) после детального медицинского обследования. Для получения увольнения во время мобилизации в Украине необходимо предоставить действующие медицинские документы , оформленные согласно требованиям ВЛК.
Только после официального заключения врачей военнообязанный может быть освобожден от мобилизации или получить отсрочку.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Мобилизация в Украине: юрист объяснил, сколько у ТЦК есть время на админвзыскание.
Також Politeka писала, Мобилизация в Украине: о чем нужно сообщить ТЦК в марте 2025 года.
Как сообщала Politeka, Мобилизация в Украине: стало известно о причинах, по которым могут отменить решение ВЛК.