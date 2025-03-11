Астролог составила уникальное предсказание и рассказала когда закончится война в Украине, передает Политека.

Своим прогнозом относительно окончания войны, которую развязала Россия таролог Яна Пасинкова поделилась в своем youtube-канале.

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова составила прогноз и сообщила, что война в Украине не закончится в 2025 году.

Яна Пасинкова сделала расклад карт Таро на 2025 год и прогнозирует, что боевые действия в нашей стране в ближайшие месяцы не прекратятся.

"Если мы говорим о надежде и свете в конце тоннеля – он появится. Если мы говорим о прекращении жертв с нашей стороны – такого не будет", — сообщила Яна Пасинкова.

По словам Пасинковой, что до "полного прекращения огня и освобождения украинских территорий еще долго".

Также предсказание, когда закончится война в Украине, сделал астролог Дмитрий Урануса. По его словам, карта полномасштабного вторжения и карта Украины говорят о том, что весной 2025 года, вероятно, в апреле – ожидается время больших перемен.

В это время ожидаются большие возможности на пути к мирному договору и завершения войны в Украине.

Как прогнозирует астролог, если война в Украине продлится дольше сентября 2025 года – прогноз для Украины будет очень неблагоприятным, однако, считает астролог, такой пессимистичный прогноз маловероятен.

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