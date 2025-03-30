С начала года украинцы стали свидетелями повышения стоимости тарифов мобильных операторов, в том числе и Киевстар.

Киевстар предлагает бюджетные тарифы для тех, кто хочет сэкономить и пользоваться связью без больших потерь, сообщает Политека.

Как отмечается на официальном сайте оператора, одним из самых выгодных тарифных планов является "LOVE UA Комфорт", который стоит всего 140 грн в месяц.

Этот тариф доступен только для лиц с инвалидностью и пожилых людей. За столь небольшую сумму абоненты получают: 6 ГБ трафика; безлимитные звонки в сети Киевстар; 60 минут на звонки по Украине; 60 SMS-сообщений.

Также добавлена ​​услуга "Kyivstar ТВ Легкий", которая дает доступ к более чем 200 каналам, базовой коллекции фильмов и сериалов от 1+1 Video.

Кроме того, абоненты могут активировать Суперсилу по выбору без дополнительной оплаты, включающей безлимитный интернет (80 ГБ без ограничения скорости), неограниченные звонки, SMS и многие другие бонусы.

Для широкого круга пользователей мобильный оператор предлагает тарифный план "LOVE UA Свет Контракт" за 250 грн в месяц. Доступен всем абонентам и включает в себя базовые услуги для комфортного пользования связью.

Ранее мы также писали , что мобильный оператор предупредил о новой мошеннической схеме, где злоумышленники предлагают бонус в виде трех месяцев бесплатного пользования. Мошенники уверяют клиентов, что любой, кто подаст заявку, гарантированно получит вознаграждение. Однако компания уверяет, что подобные акции не проводятся.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, "Киевстар", Vodafone и lifecell хотят изменить статус: в Раду подан законопроект.

Также Politeka писала, что "Киевстар" изменит стоимость тарифов: украинцев предупредили о новом подорожании.

Как сообщала Politeka, В "Киевстаре" сделали важное предупреждение: появятся новые тарифы, что еще нужно знать.