Синоптики сообщили, какой будет погода в Киеве с 10 по 16 марта.

По прогнозу погоды на неделю с 10 по 16 марта в Киеве по ожидается похолодание, передает Политека.

Осадки в Киеве на неделе с 10 по 16 марта будут разной интенсивности.

Синоптики сообщают, что в первой декаде месяца дневные температуры будут стабильно оставаться на отметках +6… +9 градусов.

Ночные заморозки в Киеве с 10 по 16 марта будут несущественными, а температура воздуха может опуститься до -2 градусов.

Во второй половине марта погода в Киеве будет солнечной 11, 12, 15, 16 и 19 числа.

Дождей в середине марта будет значительно меньше, осадки ожидаются 13, 14, 17 и 18 марта.

Синоптики в прогнозе погоды в Киеве на неделю с 10 по 16 марта предупреждают, что в это время будет холоднее, чем в начале месяца.

Температура воздуха будет снижаться до +1… +4 градусов.

Третья декада марта будет самой теплой, температура поднимется до +11…+13 градусов.

31 марта, по прогнозу синоптиков, температура воздуха в Киеве поднимется до рекордных +18 градусов.

Ночные температуры будут держаться в пределах +3…+7 градусов тепла.

Дожди прогнозируются на 21, 22, 25 и на период с 28 по 31 марта.

Синоптик Наталья Диденко сообщала, что погода в Украине в частности в Киеве будет становиться теплее каждым днем.

По прогнозу Укргидрометцентра, март 2025 года должен быть в разы теплее февраля.

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