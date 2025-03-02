В ДТЭК предупредили жителей Киевской области о графиках отключения света на понедельник, 3 марта 2025 года, сообщает Политека.

Отключения света в Киеве пока не планируются, но во многих городах и селах Киевской области проводятся профилактические работы, через которые жители на период до 10 часов в сутки могут оставаться без электроэнергии.

Ниже вы можете узнать, в каких населенных пунктах Киевской области введены графики отключения света на 3 марта, пишет Политека.

В частности, в Обухове для проведения ремонтных работ запланирован график отключения света на 3 марта с 9:00 до 18:30. В настоящее время электроэнергии в городе не будет на некоторых улицах и переулках: Волошковая, Свободный, Уютный, Полянский 2 ж/м, Симиренко.

Также графики отключения света в Киевской области на 3 марта ДТЭК установил на территории Бородянской общины. В понедельник, 3 марта, с 8:30 до 17:00 запланировано выключение света в селе Берестянка (улицы Родниковая, Неизвестных Солдат и Центральная), а также селе Шибене (улицы Покровская и Шевченко).

Также на 3 марта, но в период с 9:30 до 18:00, на территории Бородянской поселковой территориальной общины будут отключения света еще в ряде населенных пунктов: в Бородянке, Бондарне, Вишняках, Дружне, Загальцах, Майдановке, Новой Буде, Поташне, Язвинке и Хутор Гае.

Все эти графики отключений света не имеют отношения к обычным стабилизационны мили аварийным отключениям. Они обусловлены профилактическими работами, которые должны повысить надежность электросети.

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