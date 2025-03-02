Ниже вы можете просмотреть прогноз погоды в Киеве и Киевской области на следующую неделю - с 3 по 9 марта 2025 года.

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области на следующую неделю обещает, что наконец-то отступят ночные морозы, а дневная температура также будет постепенно повышаться, пишет Политека.

При этом в период с 3 по 9 марта жителям Киева и Киевской области почти не покажется солнце. Об этом сообщает погодный информер sinoptik.ua.

В понедельник, 3 марта, прогноз погоды в Киеве и Киевской области предусматривает, что в течение всего дня небо будет покрыто облаками, хотя осадков не ожидаются, пишет Политека. Ночная температура будет +1 градус, а днем ​​воздух прогреется до +5 градусов.

Во вторник, 4 марта, с самого утра и до конца дня небо в Киеве будет затянуто облаками, без осадков. Температура ночью будет +2, днем ​​+8 градусов.

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области на предстоящую неделю.

В среду, 5 марта, солнце может ненадолго выйти из-за облаков, осадков синоптики не прогнозируют. Температура ночью будет +3 градуса, а днем ​​до +10.

В четверг, 6 марта, прогноз погоды в Киеве и Киевской области обещает облачный день без осадков. Температура ночью поднимется до +7 градусов, а днем ​​ожидается до +12.

В пятницу, 7 марта, в Киеве вечером ожидается прояснение, осадков не будет. Температура будет составлять от +3 ночью до +12 днем.

В субботу, 8 марта, весь день снова будет пасмурным, без осадков. Температура ночью +4, а днем ​​до +16 градусов.

В воскресенье, 9 марта, в Киеве снова будет держаться пасмурная погода без осадков. Температура колеблется от +4 до +15 градусов.

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области на предстоящую неделю.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.