С 1 марта 2025 года в Киеве внезапно подняли тарифы на коммунальные услуги – киевляне жалуются и обсуждают способы платить меньше.

В Киеве во многих многоквартирных домах подняли тарифы на коммунальные услуги, и киевляне массово жалуются на резкое подорожание, пишет Политека.

В частности, в соответствии с распоряжением Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации от 7 февраля "О назначении управляющего многоквартирными домами в Днепровском районе города Киева" с 1 марта 2025 года управляющим ряда домов назначена "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Днепровского района г. Киева".

Поэтому уже за март, когда в апреле придет квитанция, киевлянам придется платить за управление домом по новому высокому тарифу, сообщает Политека.

Киевляне жалуются, что тарифы на коммунальные услуги поднялись очень резко. К примеру, в одном из домов до этого платили 6,87 грн за 1 кв.м., а теперь тариф составляет 12,46 грн за 1 кв.м. общей площади жилого или нежилого помещения в доме. При этом тариф немного отрезняется для разных домов.

В Киеве подняли тарифы на коммунальные услуги.

В комментариях к публикациям киевляне обсуждают целесообразность создания в таком случае ОСМД, чтобы платить меньше. В частности, пользовательница Татьяна Кропивницкая рассказала об опыте ОСМД в своем доме: сначала все было хорошо, но дальше стало ясно, что если ты говоришь что-то против, то ты попадаешь в немилость.

В Киеве подняли тарифы на коммунальные услуги.

"У нас было собрание, после собрания председатель написала в чате, что тариф поднялся, квитанция ОСМД в моем случае с 400 до 669. По просьбе показать, стоит ли подпись, она отказывается. Типа - пишите письма))) ну такое... и я уже в немилости", - рассказала Татьяна.

Пользователь советует выбирать голову ОСМД с доверием и проверкой на человечность, это может быть человек даже не из вашего дома, главное – нормальный и коммуникабельный.

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