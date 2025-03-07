В праздничную субботу, 8 марта 2025 года, в некоторых населенных пунктах в Киевской области ДТЭК вводит графики отключения света.

"ДТЭК Киевские региональные электросети" вводит графики отключения света в Киевской области на 8 марта 2025 года, сообщает Политека.

Оснований для введения графиков стабилизационных или аварийных отключений света в Киеве и Киевской области пока нет, хотя ситуация может измениться. Но на 8 марта некоторые отключения света, связанные с профилактическими и ремонтными работами ДТЭК, все же запланированы.

В частности, на 8 марта 2025 года в "ДТЭК Киевские региональные электросети" запланировали профилактические работы на территории Воpoньковской сельской территориальной громады. Действует график отключения света с 9:00 до 19:00 в селе Вороньков.

В Кожанском поселковом совете в Фастовском районе Киевской области предупредили, что 8 марта будут проводиться плановые ремонтные работы в энергосети, из-за которых ДТЭК применяет график отключения света в селе Малополовецкое по улице Парковой с 8:30 до 19:00.

Кроме того, сообщается, что в пределах Дымерской общины в Киевской области также будут проводиться профилактические работы. Поэтому 9 марта с 9:00 до 18:00 вводится график отключения света в селе Козаровичи по улицам Богдана Хмельницкого, Киевской, Независимости и Соборной.

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