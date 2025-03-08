Пенсионеры в Киеве получили новую возможность проверять актуальность своего пенсионного удостоверения через Интернет.

Пенсионный фонд Украины предоставил новую онлайн-услугу, которая позволяет пенсионерам в Киеве быстро и без лишних трудностей узнать, является ли их документ действительным, сообщает Politeka.net.

Как отмечают в ПФУ, это особенно удобно тем пенсионерам в Киеве, которые планируют поездки за границу и нуждаются в подтверждении своего пенсионного статуса.

Теперь проверить свое пенсионное удостоверение можно всего за несколько минут благодаря новой функции на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно проделать несколько простых шагов.

Сначала пенсионерам в Киеве нужно зайти на вебпортал Пенсионного фонда Украины, выбрать опцию "Поиск пенсионного удостоверения". А затем в форме указать тип удостоверения (бумажное или электронное) и номер документа.

После ввода данных пользователь сразу же получит информацию о состоянии своего пенсионного удостоверения. Это значительно упрощает процесс проверки и экономит время, поскольку раньше пенсионеров в Киеве необходимо было посылать официальный запрос в ПФУ.

Пенсионеры также должны помнить, что за несвоевременное предоставление важной информации в Пенсионный фонд Украины им могут угрожать штрафы. Следует своевременно уведомлять ПФУ о таких изменениях, как: изменение места постоянной регистрации; смена фамилии, имени или отчества.

Также это касается трудоустройства или увольнения с работы; получение ID-карты вместо старого паспорта; оформление нового паспорта при потере предыдущего; получение нового регистрационного номера налогоплательщика.

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