В марте 2025 года военнослужащие Вооруженных сил Украины в Киеве продолжают получать три основных вида ежемесячных выплат, составляющих денежное довольствие.

Основные выплаты военнослужащим ВСУ в Киеве состоят из двух категорий: ежемесячных и единовременных выплат, сообщает Politeka.net.

По информации Министерства обороны Украины, ежемесячные выплаты являются главной составляющей денежного довольствия.

Военнослужащие в Киеве получают три основных вида ежемесячных выплат:

Должностной оклад – это выплата, которую военнослужащий получает за выполнение своих служебных обязанностей на занимаемой должности в ВСУ.

Оклад по воинскому званию — выплата, которая начисляется в зависимости от присвоенного военнослужащему звания.

Прибавка за выслугу лет — это дополнительные средства, которые начисляются уже после определенного периода службы в Вооруженных Силах Украины. Она постепенно увеличивается с каждым годом службы.

Следует отметить, что эти выплаты могут изменяться в зависимости от конкретных условий и потребностей Вооруженных сил Украины. Кроме того, военнослужащие в Киеве могут получать дополнительные выплаты за участие в боевых действиях или в других чрезвычайных условиях службы.

Между тем, существуют также единовременные выплаты, которые могут быть предоставлены в зависимости от обстоятельств, например при достижении определенных профессиональных или боевых результатов.

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