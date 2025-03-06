Жительница Киева заметила отсутствие средств на своей кредитной карте ПриватБанка через приложение Приват-24 и потребовала вернуть 91 043 гривен, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в решении Дарницкого районного суда Киева.

16 июня 2022 года на мобильный телефон жительницы Киева поступило сообщение о попытке снятия средств с ее карты ПриватБанка. Жительница Киева отклонила эту транзакцию, но, зайдя в приложение Приват-24, обнаружила, что 25 и 31 мая 2022 мошенники украли 45 284 гривен с ее счета.

Женщина сразу обратилась в ПриватБанк и полицию Киева, требуя возврата незаконно снятых средств, но ПриватБанк отказал в этом. Кроме того, чтобы защитить свои права, она заплатила задолженность ПриватБанка с процентами в размере 91 043 гривен.

Банк пояснил, что операции были проведены с подтверждением 3D-Secure пароля и что третьи лица не могли бы совершить эти транзакции без знания пароля входа в систему «Приват-24», известного только истцу. Поэтому, по словам банка, она нарушила условия безопасности, не обеспечив надлежащего хранения данных карты ПриватБанка.

Суд Киева отказал в удовлетворении иска женщины, поскольку считал, что финансовые операции могли быть осуществлены через введение истцом подтверждений авторизации и передачи пароля через sms неустановленным лицам. Суд подчеркнул, что недостаточно доказательств мошенничества со стороны третьих лиц. Таким образом, решение банка о начислении процентов за пользование кредитными средствами было законным, а иск – необоснованным.

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