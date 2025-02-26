Стало известно планируется ли рост тарифов на воду, газ, отопление и электроэнергию в Киеве с 1 марта 2025 года.

Рост тарифов в Киеве с 1 марта не запланирован из-за моратория на повышение тарифов во время военного положения, но есть определенные изменения по электроэнергии, сообщает Политека.

Украинцы, по меньшей мере, до конца апреля будут платить за электроэнергию 4,32 грн/кВт-час. Если потребитель использует электроотопительные установки, то для него действует льготный тариф 2,64 грн/кВт-ч при условии, что потребление не превышает 2000 кВт-ч в месяц.

Важно: Кабмин расширил перечень потребителей, имеющих право платить за электроэнергию по льготному тарифу 2,64 грн/кВт-ч. Теперь к нему принадлежат жители многоквартирных домов, где нет газоснабжения, а также жильцы домов, где есть проблемы с централизованным теплоснабжением.

По прогнозам, рост тарифов на электроэнергию возможен с 1 июня, и цена может вырасти до 6,64 грн/кВт-ч.

Рост тарифов в Киеве с 1 марта на холодную воду тоже не планируется, сообщает Политека. Но сейчас идет обсуждение возможного изменения тарифов на водоснабжение и водоотвод.

Тарифы на отопление с 1 марта остаются без изменений. Как сообщают в Киевтеплоэнерго, жителям столицы в марте за отопление придется заплатить 1654,41 грн/гкал.

Цены на газ для бытовых потребителей в Киеве также останутся на прежнем уровне: у компании "Нафтогаз Украины" тариф составляет 7,96 грн/м³, у других поставщиков тарифы варьируются от 7,79 грн/м³ до 9,99 грн/м³.

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