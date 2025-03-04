В Киеве марта 2025 декларации, которые не пройдут верификацию, будут признаны неактивными.

Пациенты в Киеве с 1 марта рискуют потерять доступ к гарантированным государством бесплатным медицинским услугам, передает Politeka.net.

Киевляне должны обновить данные, обратившись к семейному врачу лично или позвонить по телефону для внесения соответствующей информации в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ), говорится на сайте Краматорского городского совета.

Как передает Политека, верификация данных пациентов в ЕСОЗ – это процесс подтверждения актуальности и достоверности данных о пациенте для корректного учета пациентов, избегания ошибок в поиске пациента и снижения рисков дублирования или ошибочных данных.

Для детей до 14 лет нужно сверить данные свидетельств о рождении и идентификационном коде.

Дети, которые уже имеют 14 лет, должны получить ID-карту, данные нужно внести в декларацию вместо свидетельства о рождении.

Киевляне, сменившие личные данные, в частности, сменили фамилию, получили новый паспорт или сменили номер телефона должны обновить в декларации из-за обращения к семейному врачу, чтобы не потерять доступ к бесплатным медицинским услугам.

В Киеве с 1 марта 2025 года пациенты, у которых декларации не прошли верификацию, рискуют потерять доступ к бесплатным медицинским услугам.

Контакты call-центра для консультаций:

050-357-07-05

095-274-18-02

42-00-98

050-458-33-75 (амбулатория в городе Киеве).

Последние новости Украины:

Графики отключения света в Одессе на неделю с 24 февраля по 2 марта: к чему готовиться в эти дни.

Также Politeka сообщала об ударе по Чернобылю: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.

Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.