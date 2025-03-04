Пациенты в Киеве с 1 марта рискуют потерять доступ к гарантированным государством бесплатным медицинским услугам, передает Politeka.net.
Киевляне должны обновить данные, обратившись к семейному врачу лично или позвонить по телефону для внесения соответствующей информации в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ), говорится на сайте Краматорского городского совета.
Как передает Политека, верификация данных пациентов в ЕСОЗ – это процесс подтверждения актуальности и достоверности данных о пациенте для корректного учета пациентов, избегания ошибок в поиске пациента и снижения рисков дублирования или ошибочных данных.
Для детей до 14 лет нужно сверить данные свидетельств о рождении и идентификационном коде.
Дети, которые уже имеют 14 лет, должны получить ID-карту, данные нужно внести в декларацию вместо свидетельства о рождении.
Киевляне, сменившие личные данные, в частности, сменили фамилию, получили новый паспорт или сменили номер телефона должны обновить в декларации из-за обращения к семейному врачу, чтобы не потерять доступ к бесплатным медицинским услугам.
В Киеве с 1 марта 2025 года пациенты, у которых декларации не прошли верификацию, рискуют потерять доступ к бесплатным медицинским услугам.
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050-357-07-05
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050-458-33-75 (амбулатория в городе Киеве).
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