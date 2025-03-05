Жители Киева могут проверить, есть ли у них штрафы благодаря государственным приложениям, максимально облегчающим процедуру оплаты.

Киевлянам подробно рассказали, как проверить наличие штрафов за нарушение ПДД и как их можно быстро оплатить, сообщает Politeka.net.

После проверки штрафа в Киеве следует оперативно его оплатить оперативно – в десятидневный срок с даты выписанного постановления предусмотрена скидка 50%.

Как передает Politeka, самый быстрый и простой способ проверить штрафы в Киеве — приложение «Дія».

Данные об открытых административных правонарушениях автоматически подтягиваются в сервис и доступны в соответствующем разделе:

Авторизоваться в приложении;

Перейти в "Сервисы";

Выбрать раздел «Водители» — Штрафы ПДД.

Официальный Telegram-бот МВД – там можно проверить наличие штрафа за ПДД в Украине.

Получить письма со штрафом в Киеве смогут не все по разным причинам, поэтому есть несколько полезных сервисов и приложений, которые предоставят водителям всю информацию.

Проверить штрафы в Киеве исключительно по фамилии владельца авто не получится, потому что этих данных недостаточно, чтобы идентифицировать человека.

Вы можете авторизироваться в специальных сервисах, где после подтверждения соответствующей информации можно проверить наличие штрафов в Украине.

Штрафы в Украине за превышение скорости по состоянию на февраль 2025 года:

превышение более чем на 20 км/ч – 340 гривен;

на 50 км/ч и более – 3,4 тысячи гривен;

превышение скорости, что привело к созданию аварийной ситуации в 850 гривен (с вероятностью лишения прав).

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