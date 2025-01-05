По состоянию на утро 3 января потребление электроэнергии в Украине увеличилось на 9,7% по сравнению с аналогичным временем 2 января .

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Это связано с похолоданием и облачной погодой, что снизило эффективность работы бытовых солнечных электростанций.

В частности, пик потребления электроэнергии был зафиксирован вечером 2 января, и он оказался на 6,8% ниже максимального уровня 31 декабря, когда температура была выше.

Энергетическая система Украины продолжает восстанавливаться после серии массированных ракетных и дроновых атак российских войск, осуществленных в 2024 году. Технические специалисты активно работают над ликвидацией повреждений и заменой уничтоженного оборудования.

Эксперты предупреждают, что ситуация в энергосистеме может изменяться в зависимости от погодных условий и других факторов. Они призывают граждан следить за обновлением на официальных ресурсах своих местных операторов систем распределения (облэнерго) и быть готовыми к возможным перебоям в энергоснабжении.

Также Politeka писала о том, что изменения в погоде станут ощутимыми на всей территории страны, поэтому жителям следует подготовиться к резкому понижению температуры, мокрому снегу и дождям, особенно в центральных и западных областях.