Если сумма штрафа остается неуплаченной даже при отсутствии средств у нарушителя, исполнительная служба найдет способы взыскать задолженность с военнообязанного.

В Украине военнообязанные граждане, нарушающие правила мобилизации, могут столкнуться со значительными штрафами.

О последствиях неуплаты штрафов в эфире Киев24 рассказал юрист в области военного права Антон Ревенко. По его словам, если гражданин получил штраф от ТЦК за нарушение мобилизационного законодательства, уплата этого штрафа обязательна независимо от финансового состояния нарушителя. После того, как предоставляется 15 дней на добровольную уплату, в случае невыполнения этого обязательства информация о долге передается в исполнительную службу.

Если сумма штрафа остается неуплаченной, даже при отсутствии средств у нарушителя, исполнительная служба найдет способы взыскать задолженность. И чаще всего это происходит из-за имущества нарушителя, отметил юрист.

"Осуществляется описание, то есть у исполнителей есть доступ ко всем реестрам недвижимого имущества. И если должник является собственником определенного недвижимого имущества, например квартиры, то накладывается арест на это имущество, и лицо не может ничего с ним делать", - подчеркнул Ревенко.

Ранее Politeka также писала , что в Черниговской области суд наказал военнообязанного, проигнорировавшего вызов в Территориальный центр комплектования из-за запрета матери.

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