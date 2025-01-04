Несмотря на то, что Украина получит финансирование от международных партнеров в 2025 году, ряд накопившихся факторов может оказать существенное влияние на курс гривны.

Аналитик Андрей Шевчишин отметил в колонке 24Канал, что без должного контроля со стороны Национального банка доллар может превысить 50 гривен.

Это позволит избежать дефицита платежного баланса и обеспечит достаточные резервы для покрытия потребностей и дисбалансов. Однако, несмотря на это, давление на гривну сохранится из-за неопределенности финансирования в будущем.

Как отмечает эксперт, Украина не имеет внутренних ресурсов для восстановления, покрытия дефицита внешней торговли или обеспечения свободного движения капитала, и вопрос репараций или контрибуций по принуждению к миру на данный момент не стоит.

Пока инфляция в Украине превышает показатели США, и в следующем году гривна потеряет 9% своей покупательной способности, в то время как доллар всего 2,5%.

При таких темпах гривна может потерять еще 7,5% своей стоимости к доллару только из-за инфляционного фактора. Это прогнозирует курс гривны на уровне 45 гривен за доллар.

С учетом всех накопленных дисбалансов и без контроля со стороны НБУ, аналитики ожидают, что в 2025 году курс доллара может колебаться от 47,20 до 52,80 гривны за доллар.

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