Повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%, а также возврат обязательной уплаты единого социального взноса с января 2025 года привели к массовому закрытию физических лиц-предпринимателей по всей Украине.

Вклад ФЛПов в бюджет страны – минимален, поэтому государство не обратит внимание на их массовые закрытия.

Такое мнение в эфире Ранок. Live высказал экономист Александр Савченко. Он предполагает, что многие предприниматели могут просто не выдержать финансового давления и уехать за границу, чтобы пережить зиму в условиях меньшей налоговой нагрузки.

"Вклад ФЛПов в бюджет минимален, поэтому налоговая не обращает внимание, сколько ФЛП открылось, сколько закрылось. ФЛПы – это не для наполнения бюджета, а для самовыживания украинцев, семей, которым государство не может ничего дать, где трудно найти работу. И потому люди сами о себе заботятся, регистрируют ФЛПы, занимаются торговлей, каким-то простым производством. И потому не повлияет это закрытие, хоть все это, конечно, негатив", – отметил экономист.

Отметим, что закон, вступивший в силу 1 декабря, обязывает всех украинцев и ФЛП платить больший военный сбор. Он вырос с 1,5 до 5%. Изменения вступили в силу с 1 января 2025 года. Также в 2025 году для ФЛПов возвращается обязательная уплата ЕСВ, которую с весны 2022 года сделали добровольной. Уплата единого социального взноса в Пенсионный фонд с января уже не будет добровольной, даже при отсутствии фактического дохода.

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