Стоимость их услуг по коррупционной схеме колебалась от 5 до 15 тысяч долларов за одного клиента.

СБУ и Национальная полиция разоблачили новые схемы уклонения от мобилизации на западе и юге Украины, ликвидировав сеть преступников, которые помогали уклоняющимся избегать мобилизации.

Как сообщили в СБУ, во время проведенных мероприятий задержаны шесть организаторов.

Преступники продавали фиктивные медицинские справки или организовывали незаконную переправку призывников за границу, минуя контрольные пункты. Стоимость их услуг колебалась от 5 до 15 тысяч долларов за одного клиента.

В Закарпатье: задержаны два местных жителя, которые пытались вывезти уклоняющегося, спрятав его среди строительного мусора. Для маскировки они разместили человека на дне подводы, который запрягли лошадьми.

В Одесской области: задержаны три организатора схемы по перевозке военнообязанных за границу из-за так называемой «зеленки». Все трое были жителями Подольского района от 21 до 25 лет.

На Буковине: местный врач после увольнения из медучреждения продавал фиктивные медсправки об инвалидности. Для реализации сделки он использовал личные связи в медико-социальных экспертных комиссиях.

Согласно уголовным производствам, организаторов схем подозревают по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

◾️ ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины); ◾️ ч. 3 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды для себя и третьих лиц, связанное с вымогательством).

Все подозреваемые находятся под стражей, и им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.