2 января по новому церковному календарю вспоминают святого папу Римского Сильвестра, преподобного Серафима Саровского и преподобного Сильвестра Киево-Печерского.

Православный праздник 2 января (15 января по старому стилю) - день памяти святого папы Римского Сильвестра, преподобного Серафима Саровского, чудотворца, а также преподобного Сильвестра Киево-Печерского.

2 января года по православному церковному календарю почитается память священномученика Игнатия Богоносца, ученика Иоанна Богослова, также святого праведного Иоанна Кронштадтского, кроме того этот день приурочен иконе Божией Матери "Спасительница утопающих".

В народе праздник 2 января называют Игнатьев день, в этот день в церквях молились об охране жилища, а в доме принято было наводить порядок.

Что нельзя делать 2 января:

Стирать и купаться – ведь можно смыть счастье и удачу.

Сквернословить, ругаться, плохо думать о других людях.

Впускать в дом старых, немощных и бедных – могут начаться болезни и завестись бедность.

Одалживать что-либо 2 января нельзя – это к бедности.

Не рекомендуется без надобности выходить на улицу, дабы не заболеть.

Церковь порицает жадность, зависть, сплетни, месть.

Народные приметы 2 января:

Мороз 2 января – лето будет жарким.

Иней лежит на деревьях – к хорошему урожаю.

Синички начали петь – к затяжным морозам.

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