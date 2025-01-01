Православный праздник 2 января (15 января по старому стилю) - день памяти святого папы Римского Сильвестра, преподобного Серафима Саровского, чудотворца, а также преподобного Сильвестра Киево-Печерского.
2 января года по православному церковному календарю почитается память священномученика Игнатия Богоносца, ученика Иоанна Богослова, также святого праведного Иоанна Кронштадтского, кроме того этот день приурочен иконе Божией Матери "Спасительница утопающих".
В народе праздник 2 января называют Игнатьев день, в этот день в церквях молились об охране жилища, а в доме принято было наводить порядок.
Что нельзя делать 2 января:
Стирать и купаться – ведь можно смыть счастье и удачу.
Сквернословить, ругаться, плохо думать о других людях.
Впускать в дом старых, немощных и бедных – могут начаться болезни и завестись бедность.
Одалживать что-либо 2 января нельзя – это к бедности.
Не рекомендуется без надобности выходить на улицу, дабы не заболеть.
Церковь порицает жадность, зависть, сплетни, месть.
Народные приметы 2 января:
Мороз 2 января – лето будет жарким.
Иней лежит на деревьях – к хорошему урожаю.
Синички начали петь – к затяжным морозам.
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