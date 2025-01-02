Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 10 лет заключения.

СБУ и Национальная полиция в течение суток задержали еще четырех поджигателей, действовавших в Киеве и Харькове по заказу рф.

Как сообщили в СБУ, правоохранители задержали две группы приспешников россии, занимавшихся поджогом военной техники Сил обороны.

Они попали в руки агрессоров, пытаясь заработать через телеграмм-каналы, однако вместо обещанных денег получили подозрение и риск заключения.

В Киеве были задержаны двое молодых людей в возрасте 16 и 18 лет, которые подожгли военный микроавтобус и пикап ВСУ, проходивших техобслуживание после боевых задач Донецкой области.

Чтобы быстро скрыться с места преступления, они использовали мопед курьерской доставки, на который недавно устроились работать. Однако сбежать им не удалось, и оба были задержаны сразу после поджога.

В Харькове задержаны еще два человека, среди которых бывший заключенный, недавно вышедший из колонии после отбывания наказания за кражу и телесные повреждения. Он привлек к преступлению своего знакомого. Оба были задержаны сотрудниками СБУ и Нацполиции сразу после поджога.

Во время обысков у фигурантов были найдены мобильные телефоны, одежда и легковоспламеняющиеся смеси, которые они использовали для взрывной деятельности.

Задержанным доложено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 10 лет заключения.

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