Официальный курс гривни по отношению к доллару США впервые достиг отметки 42 гривны за один доллар, и есть вероятность, что в следующем году национальная валюта продолжит свое ослабление.

Согласно официальному курсу НБУ на 31 декабря, стоимость доллара на 24 и 25 декабря почти достигала уровня 42 гривны, но после этого курс несколько снизился. На последний день 2024 года доллар стоил 42,0390 грн.

обмен валют

Курс других основных валют на этот день был таким:

  • 1 евро - 43,9266 грн;
  • 1 злотый - 10,2966 грн;
  • 1 фунт стерлингов - 52,9460 грн.

Тарас Лисовой, начальник департамента казначейства "Глобус банка", отметил, что в 2025 году гривна может ослабнуть до 46-47 гривен за доллар. Он подчеркнул, что на курс валют будут влиять разные факторы, включая ситуацию на фронте и объемы международной помощи Украине.

Тарас Лесной отметил, что в бюджете на следующий год курс доллара заложен на уровне 45 гривен.

доллар, доллары

"Итак, по аналогии с 2024 годом, можно ожидать колебания курса с периодами роста и снижения. Однако в конце 2025 года он может находиться в пределах 46-47 гривен за доллар", - отметил Лесной.

Напомним также, что ждет украинскую экономику в будущем году. Да, если цена сырья в 2025 году повысится, а объемы экспорта Украины сохранятся — нам будет легче обуздать инфляцию и удержать курс доллара.

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