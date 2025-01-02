На курс валют будут влиять разные факторы, включая ситуацию на фронте и объемы международной помощи Украине.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США впервые достиг отметки 42 гривны за один доллар, и есть вероятность, что в следующем году национальная валюта продолжит свое ослабление.

Согласно официальному курсу НБУ на 31 декабря, стоимость доллара на 24 и 25 декабря почти достигала уровня 42 гривны, но после этого курс несколько снизился. На последний день 2024 года доллар стоил 42,0390 грн.

Курс других основных валют на этот день был таким:

1 евро - 43,9266 грн;

1 злотый - 10,2966 грн;

1 фунт стерлингов - 52,9460 грн.

Тарас Лисовой, начальник департамента казначейства "Глобус банка", отметил, что в 2025 году гривна может ослабнуть до 46-47 гривен за доллар. Он подчеркнул, что на курс валют будут влиять разные факторы, включая ситуацию на фронте и объемы международной помощи Украине.

Тарас Лесной отметил, что в бюджете на следующий год курс доллара заложен на уровне 45 гривен.

"Итак, по аналогии с 2024 годом, можно ожидать колебания курса с периодами роста и снижения. Однако в конце 2025 года он может находиться в пределах 46-47 гривен за доллар", - отметил Лесной.

Напомним также, что ждет украинскую экономику в будущем году. Да, если цена сырья в 2025 году повысится, а объемы экспорта Украины сохранятся — нам будет легче обуздать инфляцию и удержать курс доллара.

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