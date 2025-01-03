Причины роста стоимости мяса те же, что и для других товаров: большие затраты на производство, транспорт и общее удорожание сырья.

Цены на мясо в Украине продолжают расти, следуя общей тенденции удорожания продуктов питания.

Об этом для 24 канала рассказала ученая "Института аграрной экономики" Наталья Копытец. Она добавила, что по сравнению с концом 2023 года цены на разные виды мяса выросли. Больше всего подорожали говядина и свинина. Так, говяжьи ребра сейчас стоят до 168,95 гривны за килограмм (+7,6 %), а гуляш подорожал до 301,32 гривны за килограмм (+19,2 %).

Розничные цены на свиную ошейку выросли до 264,80 гривны за килограмм (+8,3 %). Розничные цены на свиную лопатку повысились на 4,5 % и составляют 191,40 гривны за килограмм. и свинину ребра уменьшились за год на 2,5 - 7,2% и стоили 176,30 - 181,50 гривны за килограмм", - отметила Наталья Копытец.

По прогнозам ученых, в январе 2025 розничные цены на основные виды мяса (говядину, свинину и мясо птицы) останутся на уровне декабря 2024, с возможными незначительными колебаниями по регионам.

Также Politeka писала о том, что цены на мясо в Украине, как и на многие другие продукты, традиционно повышаются перед праздниками, но уже после Нового года они вернутся к привычному уровню.

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