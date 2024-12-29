Мать не явилась на судебное заседание, но подала заявление с просьбой рассматривать дело без его присутствия и признала свою вину.

Суд в Червонограде вынес приговор по отношению к матери школьника, которая не придерживалась родительских обязанностей, и ее сын пропустил 112 уроков за один месяц без важных причин.

Как сообщается в приговоре, опубликованном в Государственном реестре судебных решений, инцидент произошел в ноябре 2024 года, когда парень, учащийся Червоноградской гимназии №5, не посетил значительное количество занятий.

Мать не явилась на судебное заседание, но подала заявление с просьбой рассматривать дело без его присутствия и признала свою вину.

Суд признал женщину виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В результате ему был наложен штраф в размере 1 700 гривен, а также судебный сбор в размере 605,60 гривен.

Также Politeka писала о том, что житель Коломыи стал жертвой мошенников, перечислив 50 тысяч. грн за покупку мотоцикла, которого, оказалось, не существовало.

Согласно информации от полиции Ивано-Франковской области, мужчина нашел объявление в Интернете, где продавец предлагал мотоцикл по привлекательной цене. По предварительной договоренности, коломиянин направил подписку в сумме 50 тыс. грн. Однако после получения денег мошенник исчез из сети и больше не выходил на связь.

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