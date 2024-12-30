В Украине ужесточили контроль за утилизацией автомобильных покрышек - нарушителям грозят штрафы.

Введен более строгий контроль за обращением со старыми автомобильными шинами.

Это решение было принято из-за многочисленных случаев бесконтрольного выбрасывания или сжигания покрышек, что наносит значительный ущерб окружающей среде.

Штрафы за нарушение: автомобилистов, нарушающих правила утилизации шин, ожидают штрафы, размер которых составляет от 340 до 1760 гривен. Сумма зависит от количества нарушений и уровня причиненного вреда окружающей среде.

Санкции налагаются на основании статьи 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а соответствующие протоколы составляют представители органов местного самоуправления или экологического контроля.

Как избежать штрафов : водителям рекомендуют сдавать старые покрышки в специализированные пункты переработки. Это не только поможет уменьшить количество стихийных свалок, но и способствует защите экологии.

Правильная утилизация автомобильных шин является важным шагом в борьбе с загрязнением окружающей среды и поддержании экологической безопасности региона. Введенные меры призваны уменьшить ущерб окружающей среде и способствовать ответственному отношению к отходам среди автомобилистов.

Источник: Напенсии.

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