В Украине ужесточили контроль за утилизацией автомобильных покрышек - нарушителям грозят штрафы.
Введен более строгий контроль за обращением со старыми автомобильными шинами.
Это решение было принято из-за многочисленных случаев бесконтрольного выбрасывания или сжигания покрышек, что наносит значительный ущерб окружающей среде.
Штрафы за нарушение: автомобилистов, нарушающих правила утилизации шин, ожидают штрафы, размер которых составляет от 340 до 1760 гривен. Сумма зависит от количества нарушений и уровня причиненного вреда окружающей среде.
Санкции налагаются на основании статьи 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а соответствующие протоколы составляют представители органов местного самоуправления или экологического контроля.
Как избежать штрафов : водителям рекомендуют сдавать старые покрышки в специализированные пункты переработки. Это не только поможет уменьшить количество стихийных свалок, но и способствует защите экологии.
Правильная утилизация автомобильных шин является важным шагом в борьбе с загрязнением окружающей среды и поддержании экологической безопасности региона. Введенные меры призваны уменьшить ущерб окружающей среде и способствовать ответственному отношению к отходам среди автомобилистов.
Источник: Напенсии.
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