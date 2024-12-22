Впервые введена административная ответственность со штрафами от 1 360 до 4 760 грн или арестом до 15 суток.

В Украине появились новые штрафы – правоохранители готовятся к эффективному применению этих норм на практике.

Об особенностях применения новой нормы рассказала заместитель начальника отдела превентивных мер Нацполиции Татьяна Ищенко в комментарии СМИ. О суммах штрафов идет речь в Законе Украины от 22 мая 2024 г. № 3733-IX.

Так, за сексуальное домогательство впервые введена административная ответственность со штрафами. Кроме борьбы с сексуальными притязаниями, нововведение охватывает правонарушения, связанные с насилием по признаку пола и нарушением запретительных предписаний.

Сексуальные притязания включают умышленные оскорбительные или унизительные действия сексуального характера, выраженные вербально (например, слова или предложения) или невербально (жесты, телодвижения), а также осуществленные через электронные коммуникации (сообщения, звонки и т.п.).

Закон предусматривает строгую ответственность за сексуальные притязания, которая варьируется в зависимости от обстоятельств и повторности нарушения. В частности, штрафы за первое нарушение составляют от 80 до 160 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1 360-2 720 грн). Также предусмотрены альтернативные наказания: общественные работы (от 20 до 40 часов) или исправительные работы за вычетом 20% заработка сроком до одного месяца.

При повторном нарушении в течение года штрафы растут до 160-280 минимумов (2 720-4 760 грн). Возможные альтернативы включают общественные работы (от 40 до 60 часов), исправительные работы до двух месяцев, а в наиболее серьезных случаях административный арест до 15 суток.

Если нарушение совершено в отношении лица, находящегося в зависимости от правонарушителя (например, в материальном или служебном), наказание усиливается, в частности, повышаются штрафы и сроки ареста.

Кроме сексуальных притязаний, Кодекс дополнен новыми статьями по насилию по признаку пола и нарушению запретительных предписаний. Например, за насилие по признаку пола предусмотрен штраф от 1700 до 3400 грн или общественные работы до 40 часов. Невыполнение срочных запретительных предписаний наказывается штрафом от 340 до 680 грн. или административным арестом до 10 суток.

Эти изменения впервые устанавливают конкретную ответственность за действия, ранее часто остававшиеся безнаказанными в украинском законодательстве.

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