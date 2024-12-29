Чтобы получить льготы, необходимо официально оформить их после присвоения статуса участника боевых действий.

Жены участников боевых действий в Украине имеют право на ряд льгот .

В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" семьи военнослужащих, имеющих статус участника боевых действий, получают следующие скидки:

75% скидки на оплату жилья, газа, электроэнергии и других коммунальных услуг.

100% скидка для лиц с инвалидностью.

Скидка 75% на топливо для зданий без центрального отопления. Скидки действуют на отопительную площадь: 21 квадратный метр на одного человека и 10,5 квадратного метра на семью. Если все члены семьи нетрудоспособны, норма площади удваивается – 42 квадратных метра на человека и 21 квадратный метр на семью.

Как оформить льготы для семей военнослужащих:

Чтобы получить льготы, необходимо официально оформить их после присвоения статуса участника боевых действий.

Подача заявления:

Обратитесь в Пенсионный фонд Украины. Место неважно, подать заявку на проживание можно в любом отделении.

Список документов:

Заявление о внесении в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП).

Заявление о получении льгот.

Оформление льгот позволяет эффективно исключать государственные гарантии для поддержки семьи участников боевых действий.

Последние новости Украины:

Пенсионный сюрприз после праздников: украинских пенсионеров в 2025 году ждут изменения, подробности.

Выплаты не могут быть ниже 8000: известно, кто в 2025 году может рассчитывать на такую ​​пенсию.

Заставят вернуть часть денег с пенсии: в ПФУ предупредили, кому следует обратиться с заявлением.