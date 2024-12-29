Жены участников боевых действий в Украине имеют право на ряд льгот .
В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" семьи военнослужащих, имеющих статус участника боевых действий, получают следующие скидки:
75% скидки на оплату жилья, газа, электроэнергии и других коммунальных услуг.
100% скидка для лиц с инвалидностью.
Скидка 75% на топливо для зданий без центрального отопления. Скидки действуют на отопительную площадь: 21 квадратный метр на одного человека и 10,5 квадратного метра на семью. Если все члены семьи нетрудоспособны, норма площади удваивается – 42 квадратных метра на человека и 21 квадратный метр на семью.
Как оформить льготы для семей военнослужащих:
Чтобы получить льготы, необходимо официально оформить их после присвоения статуса участника боевых действий.
Подача заявления:
Обратитесь в Пенсионный фонд Украины. Место неважно, подать заявку на проживание можно в любом отделении.
Список документов:
Заявление о внесении в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП).
Заявление о получении льгот.
Оформление льгот позволяет эффективно исключать государственные гарантии для поддержки семьи участников боевых действий.
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