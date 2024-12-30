Суперфиналистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить вкусные и нежные котлеты из крабовых палочек всего за 15 минут.

Хотя готовятся такие котлеты очень просто, это получается идеальная закуска, вкусная как в горячем виде, так и когда остынет.

Для приготовления вкусных котлет из крабовых палочек необходимо минимальное количество ингредиентов. "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет:

крабовые палочки – 300 г

яйца – 2 вареных + 1 сырое

сыр (твердый или моцарелла) – 100 г

паприка - 1 ч.л.

соль и молотый перец – по вкусу

сухари панировочные ~ 100 г

Крабовые палочки вместе с сырым и вареными яйцами, сыром и специями "Мастер Шеф" Ольга Рябенко перебивает блендером до однородности. Если у вас слабый блендер, можете измельчать ингредиенты не все сразу, а по частям.

Руки смачиваем в воде, чтобы было легче работать, и формируем из крабового фарша котлетки. Звезда "Мастер Шеф" делает маленькие котлетки круглой формы, по желанию можете делать их другого размера и формы. Каждую котлетку обваливаем в панировочных сухарях.

Жарим котлеты из крабовых палочек на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла. Готовятся они очень быстро, поэтому достаточно будет по 3-4 минуты с каждой стороны.

Подавать котлеты из крабовых палочек "Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует со сметаной.

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