Это нововведение значительно упрощает процесс проверки и получения информации о льготах для украинцев, даже если нет времени или возможности пойти в подразделение ПФУ.

Украинцы могут просто проверить наличие льгот или субсидий, воспользовавшись онлайн-сервисами Пенсионного фонда.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, теперь для этого не нужно лично посещать учреждение, ведь все необходимые данные доступны на веб-портале е-услуг ПФУ.

С 2023 г. украинцы, получающие жилищные субсидии и льготы, могут найти важную информацию в личном кабинете на портале. В разделах "Моя субсидия" и "Мои льготы" доступны следующие данные: месяц и год последнего начисления; начисленная сумма; решение о назначении субсидии или льготы.

Это позволяет гражданам быстро и удобно получить информацию о статусе своих выплат и льгот. Если заявитель подавал документы через портал Пенсионного фонда, ответ на обращение можно найти в разделе "Мои сообщения". Важно, что рассмотрение заявления и принятие решения занимает от 14 до 30 дней.

Ранее Politeka также писала , что в Украине статус "ребенка войны" предоставляется гражданам, которые были несовершеннолетними на момент завершения Второй мировой войны и этот статус не следует путать с категорией детей, пострадавших от военных действий и вооруженных конфликтов. Закон Украины "О социальной защите детей войны" предусматривает список льгот, доступных для этой категории граждан.

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