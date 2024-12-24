Стоимость блюд на Сочельник в 2024 году выросла на 41% из-за последствий российского вторжения в Украину.

Кутя – это традиционное украинское блюдо, без которого не обходится ни один Сочельник – в 2024 году приготовление этого блюда стало значительно дороже из-за роста цен на его ингредиенты.

Об этом сообщил Институт аграрной политики.

Согласно подсчетам Института аграрной политики, в 2024 году приготовление 950 граммов пшеничного угла обойдется в 175,05 гривны.

Самыми дорогими ингредиентами угле этого года стали:

Мак – 68,50 гривны за 200 граммов.

Грецкие орехи – 44,89 гривны.

Изюм – 21,73 гривны за 100 граммов.

Основная составляющая блюда – пшеничная крупа – будет стоить 21,30 гривны за 400 граммов. Дополнительно необходимо приобрести мед (16,90 гривны за 100 грамм) и сахар (1,73 гривны за 50 грамм).

Сравнивая цены на ингредиенты углу в 2023 и 2024 годах, можно увидеть значительное удорожание:

Мак подорожал на 59,3%, с 43 гривен до 68,50 гривны за 200 граммов.

Грецкие орехи стали дороже на 87%, с 24 гривен до 44,89 гривны.

Изюм подорожал на 24,2%, с 17,50 гривен до 21,73 гривны.

Пшеничная крупа подорожала на 122,9%, с 9,60 до 21,30 гривны.

Мед стал дороже на 111,3%, с 8 гривен до 16,90 гривны.

Сахар подорожал на 7,5%, с 1,61 гривны до 1,73 гривны за 50 граммов.

Таким образом, приготовление кутьи в 2024 году станет существенно дороже, что обусловлено ростом цен на основные ингредиенты.

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