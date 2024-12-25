Номинальные доходы украинцев растут двусмысленными темпами, что обусловлено прежде всего увеличением общей суммы зарплат - в октябре этот показатель вырос более чем на 20% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ). Однако из-за высокой инфляции темпы роста реальных доходов значительно замедлились.

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В НБУ отметили, что несколько факторов стимулируют работодателей повышать зарплаты, в частности:

  • Нехватка квалифицированных работников.
  • Ужесточение конкуренции за таланты на рынке труда.
  • Рост минимальной зарплаты, что повлияло на повышение зарплат работников бюджетных учреждений.

Рост доходов также стал возможным благодаря ряду других факторов, среди которых:

  • Умеренное увеличение финансового обеспечения военнослужащих.
  • Повышение пенсий через индексацию и дополнительное повышение для определенных возрастов.

«Доходы населения растут… По оценкам НБУ, реальные зарплаты в этом году превысят уровень до полномасштабного вторжения», – говорится в сообщении.

Однако, как отметили в НБУ, ускорение инфляции в 2024 году «замедляет реальные доходы», и потому с середины года темпы роста реальных доходов населения снизились до 10% в годовом исчислении.

В то же время НБУ прогнозирует дальнейший рост доходов украинцев, поскольку этому будут способствовать:

  • Рост экономики.
  • Повышение уровня занятости.
  • Ужесточение конкуренции на рынке труда.

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Однако отмечается, что способность бизнеса предлагать более высокие зарплаты постепенно снижается, что может привести к замедлению темпов роста зарплат.

Также в НБУ отмечают, что в Украине снижается уровень безработицы, который до конца года должен составить около 14%.

«Спрос на работников растет вместе с восстановлением экономики, но предложение рабочей силы все еще не полностью удовлетворяет потребности бизнеса. Мобилизация также усложняет поиск кадров», – отметили в Нацбанке.

Отмечено, что речь идет преимущественно об официально зарегистрированных безработных, поскольку количество лиц, не имеющих работы и не состоящих на учете, определить сложно.

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