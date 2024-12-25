В НБУ отметили, что несколько факторов стимулируют работодателей повышать зарплаты – рост доходов также стал возможным благодаря ряду других факторов.

Номинальные доходы украинцев растут двусмысленными темпами, что обусловлено прежде всего увеличением общей суммы зарплат - в октябре этот показатель вырос более чем на 20% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ). Однако из-за высокой инфляции темпы роста реальных доходов значительно замедлились.

В НБУ отметили, что несколько факторов стимулируют работодателей повышать зарплаты, в частности:

Нехватка квалифицированных работников.

Ужесточение конкуренции за таланты на рынке труда.

Рост минимальной зарплаты, что повлияло на повышение зарплат работников бюджетных учреждений.

Рост доходов также стал возможным благодаря ряду других факторов, среди которых:

Умеренное увеличение финансового обеспечения военнослужащих.

Повышение пенсий через индексацию и дополнительное повышение для определенных возрастов.

«Доходы населения растут… По оценкам НБУ, реальные зарплаты в этом году превысят уровень до полномасштабного вторжения», – говорится в сообщении.

Однако, как отметили в НБУ, ускорение инфляции в 2024 году «замедляет реальные доходы», и потому с середины года темпы роста реальных доходов населения снизились до 10% в годовом исчислении.

В то же время НБУ прогнозирует дальнейший рост доходов украинцев, поскольку этому будут способствовать:

Рост экономики.

Повышение уровня занятости.

Ужесточение конкуренции на рынке труда.

Однако отмечается, что способность бизнеса предлагать более высокие зарплаты постепенно снижается, что может привести к замедлению темпов роста зарплат.

Также в НБУ отмечают, что в Украине снижается уровень безработицы, который до конца года должен составить около 14%.

«Спрос на работников растет вместе с восстановлением экономики, но предложение рабочей силы все еще не полностью удовлетворяет потребности бизнеса. Мобилизация также усложняет поиск кадров», – отметили в Нацбанке.

Отмечено, что речь идет преимущественно об официально зарегистрированных безработных, поскольку количество лиц, не имеющих работы и не состоящих на учете, определить сложно.

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