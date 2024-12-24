Рост спроса на валюту связан с активными бюджетными расходами и выплатами зарплат, премий в конце месяца.

На прошлой неделе на рынке сохранялся повышенный спрос на валюту, что создавало давление на курс гривны – это связано с активными бюджетными расходами.

Банкирша Анна Золотько отмечает, что экспортеры, наоборот, на фоне роста курса ожидают более благоприятных условий для продажи валютной выручки. Также более активно покупают валюту и украинцы.

На протяжении большей части прошлой недели котировки на межбанковском рынке стремились превысить отметку в 42 гривны за доллар. На этом фоне Национальный банк Украины проводил интервенции, чтобы сдержать дальнейшее ослабление гривны. В то же время, в наличном сегменте стоимость валюты выросла до 42,2–42,4 гривны за доллар.

Золотько подчеркивает, что спрос на валюту продолжает расти, что оказывает давление на курс на межбанке. На прошлой неделе объем интервенций НБУ достиг рекорда с начала полномасштабного вторжения - 1,417 миллиарда долларов за пять дней.

Следует отметить, что в течение недели НБУ также покупал валюту. Хотя объемы этих покупок были небольшими, это свидетельствует о наличии рыночных механизмов на валютных торгах, хотя и в ограниченном виде, отмечает банкирша.

По мнению Золотько, на этой неделе котировки на межбанке могут преодолеть психологическую отметку в 42 гривны за доллар. Также выплаты зарплат, премий и других компенсаций в конце месяца будут подпитывать спрос на валюту на наличном рынке.

«По моему мнению, в течение недели доллар в наличном сегменте будет продаваться в пределах диапазона 42 – 42,5 гривны за доллар», — уточняет Золотько.

В то же время она отмечает, что стратегия НБУ, направленная на ограничение чрезмерного ослабления гривни и избегание девальвационного давления на инфляцию, будет оставаться сдерживающим фактором для рынка.

Источник: 24 Канал.

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