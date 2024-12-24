Государственный банк " Ощадбанк " предлагает своим клиентам услуги электронной цифровой подписи (ЕЦП), однако его онлайн-генерация пока не работает.
Об этой проблеме стало известно из жалобы пользователя, оставленной на портале Минфина .
Суть проблемы
Пользователь под псевдонимом Fernandez рассказывает о трудностях, с которыми сталкиваются клиенты Ощадбанка во время оформления ЕЦП. Он вспомнил историю 77-летней женщины, клиентки банка, которой трудно передвигаться. По причине неисправности онлайн-сервиса она вынуждена лично посещать отделения для изготовления цифровой подписи.
«Банк не может запустить услугу создания ЕЦП и даже не располагает информацией о сроках возобновления работы этой службы», — отмечается в жалобе.
Как оформить ЭЦП в "Ощадбанке"
Несмотря на технические проблемы, процедура создания ЭЦП онлайн предусматривает следующие шаги:
Зайдите на сайт "Ощадбанка" и откройте меню.
Выберите раздел "Обратная связь".
Выберите удобный канал связи (например, веб-чат).
Введите финансовый номер телефона, к которому привязана платежная карта Ощадбанка.
Получите код авторизации через SMS и введите его в поле.
В списке услуг выберите "Другие услуги" → "Электронная цифровая подпись".
Щелкните "Сгенерировать ЭЦП", создать пароль для подписи и загрузить файл через 10-15 минут.
К сожалению, из-за технической неисправности сервиса клиенты не могут выполнить эту процедуру.
Когда сервис возобновляется
"Ощадбанк" пока не предоставляет конкретную информацию о сроках возобновления работы онлайн-генерации ЕЦП. Клиентам советуют обращаться в службу поддержки Сбербанка для уточнения деталей.
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