Клиентам советуют обращаться в службу поддержки Ощадбанка для уточнения деталей.

Государственный банк " Ощадбанк " предлагает своим клиентам услуги электронной цифровой подписи (ЕЦП), однако его онлайн-генерация пока не работает.

Об этой проблеме стало известно из жалобы пользователя, оставленной на портале Минфина .

Суть проблемы

Пользователь под псевдонимом Fernandez рассказывает о трудностях, с которыми сталкиваются клиенты Ощадбанка во время оформления ЕЦП. Он вспомнил историю 77-летней женщины, клиентки банка, которой трудно передвигаться. По причине неисправности онлайн-сервиса она вынуждена лично посещать отделения для изготовления цифровой подписи.

«Банк не может запустить услугу создания ЕЦП и даже не располагает информацией о сроках возобновления работы этой службы», — отмечается в жалобе.

Как оформить ЭЦП в "Ощадбанке"

Несмотря на технические проблемы, процедура создания ЭЦП онлайн предусматривает следующие шаги:

Зайдите на сайт "Ощадбанка" и откройте меню.

Выберите раздел "Обратная связь".

Выберите удобный канал связи (например, веб-чат).

Введите финансовый номер телефона, к которому привязана платежная карта Ощадбанка.

Получите код авторизации через SMS и введите его в поле.

В списке услуг выберите "Другие услуги" → "Электронная цифровая подпись".

Щелкните "Сгенерировать ЭЦП", создать пароль для подписи и загрузить файл через 10-15 минут.

К сожалению, из-за технической неисправности сервиса клиенты не могут выполнить эту процедуру.

Когда сервис возобновляется

"Ощадбанк" пока не предоставляет конкретную информацию о сроках возобновления работы онлайн-генерации ЕЦП. Клиентам советуют обращаться в службу поддержки Сбербанка для уточнения деталей.

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