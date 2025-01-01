В январе части украинских пенсионеров ожидают повышения пенсионных выплат за счет дополнительных начислений.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Размер доплат в январе

Сумма доплат зависит от возрастной категории пенсионеров и растет:

300 гривен – для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет;

456 гривен – для лиц от 75 до 79 лет;

570 гривен – для граждан, которым исполнилось 80 и больше лет.

Кто имеет право на доплату

Доплата предусмотрена для пенсионеров старше 70 лет, получающих пенсию по возрасту при условии, что общий размер их ежемесячной пенсионной выплаты не превышает 10 340,35 гривен.

Важно отметить, что начисление доплаты начинается со дня достижения соответствующего возраста. В первый месяц выплата будет произведена пропорционально количеству дней после дня рождения.

Как получить доплату

Доплата начисляется автоматически и прилагается к основному размеру пенсии.

Также Politeka писала о том, что украинское законодательство позволяет отдельным категориям граждан получать сразу две пенсионные выплаты, и в 2025 году такая возможность будет иметь только определенные лица. В 2025 году размер пенсий для этой категории не будет просматриваться, поэтому она останется на уровне 2024 года.

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