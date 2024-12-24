Украинцы имеют возможность осуществить "обратный обмен" валюты, то есть обменять только что полученную иностранную валюту (например, доллары) на гривне.

Об этом сообщил Национальный банк Украины. Однако этот процесс имеет строго ограниченное время: обмен может быть осуществлен только в течение 15 минут после первой операции.

Кроме того, для проведения такой операции необходимо иметь соответствующий документ, например квитанцию ​​или расчетный документ.

"Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями", – говорится в сообщении.

Экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин поделился прогнозом, что к концу 2025 года курс доллара в Украине может достигнуть 47,5 грн. По его словам, к концу 2024 г. курс доллара может повыситься до 42 грн.

Эксперт напомнил, что в бюджете Украины на 2025 год заложен среднегодовой курс доллара на уровне 45 грн.

"Это значит, что в этом году мы будем заканчивать примерно на уровне курса около 42 грн. А следующий год мы будем заканчивать на курсе 47 плюс. Может, 47 с половиной", – добавил он.

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