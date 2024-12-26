Победительница "Мастер Шеф" подчеркнула, что не стоит бояться "Оливье" из-за его советского прошлого, потому что у этого салата есть аналоги во многих кухнях стран Европы.

Победительница двенадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Валерия Матрохина поделилась своим любимым рецептом салата "Оливье".

"Если вы любите салат "Оливье" и не можете без него встречать Новый год, хотя говорят, что его уже есть нельзя, то готовьте свой любимый салат, но называйте его словацкий zemiakový salát, польский sałatka jarzynowa или французский", – рассказала звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления классического салата "Оливье" на небольшую порцию победительница "Мастер Шеф" использует следующие ингредиенты:

2 картофелины

1-2 морковки

2-3 яйца

2 куриных филе или филе бедра

пол банки консервированного горошка

маринованные огурцы – по вкусу

майонез 30% + сметана - для заправки

соль и перец – по вкусу

Морковь и картофель звезда "Мастер Шеф" Валерия Матрохина хорошо вымывает, немного поливает растительным маслом, солит, перчит, каждый овощ заворачивает в фольгу и запекает до готовности в разогретой до 180-200 градусов духовке.

Куриное филе или филе бедра обжариваем на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистости с обеих сторон. Солим и перчим мясо, заворачиваем его в фольгу и допекаем в духовке около 20 минут.

Яйца отвариваем вкрутую. Чистим вареные яйца и запеченные овощи.

Яйца, картофель, морковь, курицу и маринованные огурцы звезда "Мастер Шеф" нарезает мелкими кубиками. Добавляем в салат горошек, заправляет майонезом со сметаной, солим и перчим, перемешиваем – и "Оливье" готово.

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