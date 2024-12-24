Участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить багет, фаршированный салатом со слабосоленой красной рыбой или крабовыми палочками.
Этот рецепт универсален, можете добавлять и менять ингредиенты по своему усмотрению.
Для приготовления такой закуски "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет:
- багет - 1 шт.
- крем-сыр - 200 г
- форель слабосоленая или крабовые палочки – 100 г
- огурцы свежие – 2 шт.
- перец сладкий – 1 шт.
- зеленый лук, чеснок – по желанию
- соль, молотый перец – по вкусу
- растительное масло – для смазки багета
- укроп – для декора
Слабосоленую красную рыбу или крабовые палочки нарезаем мелкими кубиками. Огурцы, сладкий перец и зеленый лук также мелко нарезаем. К рыбе и овощам "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк добавляет крем-сыр, солит, перчит по вкусу и хорошо перемешивает.
Багет звезда "Мастер Шеф" нарезает кусками среднего размера и маленьким стаканчиком делает в них углубление, как на видео.
Чеснок натираем на мелкой терке и добавляем к растительному маслу. Кусочки хлеба выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и смазываем ароматным маслом с чесноком. Подсушиваем багет в разогретой до 180 градусов духовке примерно 5 минут.
Когда подсушенный багет немного остынет, звезда "Мастер Шеф" начиняет каждый кусочек салатом со слабосоленой рыбкой или крабовыми палочками. Украшаем закуску веточками укропа – и можно подавать.
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