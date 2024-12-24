Звезда "Мастер Шеф" предложила украинцам рецепт оригинальной закуски для праздничного стола со слабосоленой красной рыбой или крабовыми палочками.

Участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить багет, фаршированный салатом со слабосоленой красной рыбой или крабовыми палочками.

Этот рецепт универсален, можете добавлять и менять ингредиенты по своему усмотрению.

Для приготовления такой закуски "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет:

багет - 1 шт.

крем-сыр - 200 г

форель слабосоленая или крабовые палочки – 100 г

огурцы свежие – 2 шт.

перец сладкий – 1 шт.

зеленый лук, чеснок – по желанию

соль, молотый перец – по вкусу

растительное масло – для смазки багета

укроп – для декора

Слабосоленую красную рыбу или крабовые палочки нарезаем мелкими кубиками. Огурцы, сладкий перец и зеленый лук также мелко нарезаем. К рыбе и овощам "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк добавляет крем-сыр, солит, перчит по вкусу и хорошо перемешивает.

Багет звезда "Мастер Шеф" нарезает кусками среднего размера и маленьким стаканчиком делает в них углубление, как на видео.

Чеснок натираем на мелкой терке и добавляем к растительному маслу. Кусочки хлеба выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и смазываем ароматным маслом с чесноком. Подсушиваем багет в разогретой до 180 градусов духовке примерно 5 минут.

Когда подсушенный багет немного остынет, звезда "Мастер Шеф" начиняет каждый кусочек салатом со слабосоленой рыбкой или крабовыми палочками. Украшаем закуску веточками укропа – и можно подавать.

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