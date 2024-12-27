Защита от нежелательных звонков и эффективная фильтрация важной информации вряд ли возможна на 100%.

Однако, есть несколько способов существенно улучшить ситуацию, например, вы можете использовать стандартные инструменты на вашем устройстве для блокировки спама.

Приложение для звонков от Google, которое предустановлено на Android, имеет функцию спам-фильтра. Для того чтобы активировать её, нужно зайти в настройки, выбрать раздел «блокировка номеров» и включить опцию блокировки вызовов с незнакомых номеров. Также здесь можно создать собственный список номеров, которые следует заблокировать.

Однако такая базовая блокировка может быть неудобной. Например, незнакомым номером может быть звонок от банка для подтверждения операции или важное сообщение от коллеги, чьи номера вы еще не сохранили в контактах.

Для более продвинутой фильтрации можно использовать специализированные приложения. Одним из самых популярных является Truecaller, доступный как для Android, так и для iOS. Это приложение позволяет идентифицировать входящие вызовы, даже если номер не сохранен в вашей телефонной книге.

Оно предупреждает о нежелательных звонках, используя базу данных с более чем 150 миллионами пользователей по всему миру. В Truecaller есть функции для определения спама в реальном времени и поиска информации о номере телефона.

Еще одним интересным вариантом является Yet Another Call Blocker, бесплатное приложение с открытым исходным кодом, которое блокирует или предупреждает о нежелательных звонках, используя стороннюю краудсорсинговую базу данных. Оно регулярно обновляет информацию о номерах, связанных с мошенничеством и спамом, и может автоматически блокировать нежелательные вызовы.

Тем не менее, важно помнить, что использование таких приложений означает передачу ваших данных третьим лицам, что может быть даже более опасным, чем сам спам.

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