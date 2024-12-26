Гороскоп Таро для всех знаков зодиака на 27 декабря уже здесь, вот чего ожидать в этот день.

Гороскоп Таро на 27 декабря для всех знаков Зодиака:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Восьмерка Кубков

Вы как бульдог, когда верите во что-то, не так ли, Овен? Но на этот раз вы можете сказать, что нет способа улучшить или сделать ситуацию лучше. Поэтому вы обналичиваете свои фишки и выбрасываете полотенце.

Хотя отказ от чего-то, чего вы хотели, грустит и заставляет вас чувствовать разочарование в себе, постарайтесь не зацикливаться на этих чувствах. Иногда все происходит так, как происходит, потому что в будущем вас ждет лучшая ситуация.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Рыцарь Кубков

Ах, магия настоящей любви. Приятно думать, что за идеей сказочного романа скрывается правда. Не все сказки пишутся одинаково. Иногда все происходит так, как вы не ожидали. Эта карта Таро может символизировать обретение любви или начало нового этапа романтических отношений, например, брак, предложение или решение быть эксклюзивным. Переворачиваешь страницу за страницей, а, Телец?

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Императрица

Вы всегда рядом с людьми, когда они в вас нуждаются, и это не то, что вы делаете из эгоизма или желания контролировать их жизни. Нет, вместо этого вы получаете удовлетворение от того, что видите, как люди, которых вы любите, чувствуют себя укрепленными и в безопасности.

Вам нравится быть рядом с людьми просто так. Карта Таро Императрица указывает на то, что ваша любящая и заботливая энергия выражается сегодня чудесным образом. Вы находитесь в эпохе своего выражения, и это будет так приятно.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Двойка Пентаклей

Нет риска, нет прибыли. Если вы действительно хотите заняться бизнесом, вам, возможно, придется смириться с тем, что ничто не предсказуемо на 100 процентов. Есть много историй о бизнесе, когда предприятие сначала шло не так хорошо, а потом дела пошли лучше. Возможно, вам придется утонуть, прежде чем выплывете, Рак. Вопрос в том, готовы ли вы пройти через трудные времена, пока не поймете, что работает? Это важное решение, и его следует тщательно обдумать.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Королева Мечей

Вы — сила, с которой нужно считаться, и вы никому не позволите сдерживать вас или мешать вам достигать ваших целей. Вы можете чувствовать разочарование или грусть из-за того, что не можете взять с собой друга или партнера, который, как вы думали, всегда будет рядом с вами. Кто знает. Может быть, со временем они найдут свой собственный способ не отставать от вас!

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Правосудие

У каждого действия человека есть последствия. Даже когда вы думаете, что выбор не повлияет ни на кого другого, он влияет. Решения меняют вас, и они также меняют ход вашего жизненного пути — либо прививая то, что вы делаете, либо уводя вас в сторону. Карта Таро Справедливость — это карта-напоминание: она означает, что ваша жизнь имеет значение. Вы живете в мире естественных законов, и это то, что нужно учитывать каждый день.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Четверка Пентаклей

Чувствительность необходима. Иногда, когда ваша жизнь идет так хорошо, вы хотите поделиться своей радостью с миром. Но есть друзья, которые могут немного страдать в тишине, и когда они видят ваши счастливые отношения, успехи на работе или улучшение здоровья, они рады за вас, но также и грустят... за себя.

Приятно проверить температуру у людей, которые есть в вашей жизни. Просто чтобы убедиться, что ваш свет сияет, но не ослепляет.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Туз Мечей, перевернутая

Вы можете подтолкнуть дело или позволить ему разворачиваться естественным образом. Лучше всего позволить событиям разворачиваться так, как им суждено быть. Есть старая поговорка: нельзя удержать то, что вы получили с помощью манипуляций. Вместо того, чтобы пытаться навязать свою волю ситуации, позвольте воле вселенной действовать так, как ей суждено.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая

Некоторые люди говорят вещи, которые просто не являются хорошими советами. Их мнение может быть настолько убедительным, что вы чувствуете, что вам нужно прислушаться к их рекомендациям. Но это мышление, основанное на страхе, Стрелец. Вы знаете лучше, чем позволять кому-то подталкивать вас делать то, что вам не положено делать. Слушайте свое сердце. Именно там можно найти самую мудрую информацию.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Паж Мечей

Кто-то пытается сказать вам что-то важное, но вы не готовы это услышать. Может быть, дело в том, как доносится сообщение? Может быть, вы не уважаете тон или человека, который говорит? Вы можете отталкивать своевременное сообщение, не осознавая, что причиняете себе вред в процессе. Не берите книгу только за обложку.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Маг, перевернутая

Вы не использовали навык в течение некоторого времени, так почему вы ожидаете, что вы сделаете это идеально сейчас? Потребовалось время и практика, чтобы достичь того, чего вы когда-то достигли. И вам нужно будет снова улучшить себя. Стряхните пыль с паутины, Водолей. Немного практики может вернуть вас туда, где вам нужно быть.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Император, перевернутая

Вам не нужно спорить с человеком, который настроен негативно и подло. Вы можете перенаправить его звонки на голосовую почту или подождать, чтобы ответить на текстовые сообщения позже. Нет книги правил, которая гласит, что вы должны немедленно отвечать на звонок или сообщение. Подождите, если вам нужно больше времени. Позвольте себе быть эмоционально готовым.

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