Алименты — это регулярные выплаты, которые один из родителей оплачивает содержание ребенка, если не проживает с ними, и украинцам рассказали, что будет с алиментами в 2025 году.
Разъяснения провели на сайте Новости.LIVE.
Минимальный и максимальный размер алиментов в 2025 году
Согласно Семейному кодексу Украины, родители должны содержать ребенка до 18 лет. В 2025 году правила начисления алиментов не изменяются, большая часть бюджета идет на оборону. Прожиточный минимум на 2025 год установлен следующим образом:
Для детей до 6 лет: 2563 грн.
Для детей от 6 до 18 лет: 3196 грн.
Эти суммы определяют минимальный и максимальный размер алиментов. Минимальные выплаты не могут быть менее 50% прожиточного минимума для соответствующего возраста ребенка. Следовательно, алименты будут такими:
Для детей до 6 лет:
Минимальные – 1 281,5 грн.
Максимальные – 25 630 грн.
Для детей от 6 до 18 лет
Минимальные – 1 598 грн.
Максимальные – 31 960 грн.
Максимальная сумма может составить 10 прожиточных минимумов. Если родители согласны платить больше, то это должно быть зафиксировано в нотариально заверенном договоре.
От чего зависит размер алиментов?
Размер алиментов зависит от доходов плательщика, имущества, материального положения.
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