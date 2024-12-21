Согласно Семейному кодексу Украины, родители должны содержать ребенка до 18 лет.

Алименты — это регулярные выплаты, которые один из родителей оплачивает содержание ребенка, если не проживает с ними, и украинцам рассказали, что будет с алиментами в 2025 году.

Разъяснения провели на сайте Новости.LIVE.

Минимальный и максимальный размер алиментов в 2025 году

Согласно Семейному кодексу Украины, родители должны содержать ребенка до 18 лет. В 2025 году правила начисления алиментов не изменяются, большая часть бюджета идет на оборону. Прожиточный минимум на 2025 год установлен следующим образом:

Для детей до 6 лет: 2563 грн.

Для детей от 6 до 18 лет: 3196 грн.

Эти суммы определяют минимальный и максимальный размер алиментов. Минимальные выплаты не могут быть менее 50% прожиточного минимума для соответствующего возраста ребенка. Следовательно, алименты будут такими:

Для детей до 6 лет:

Минимальные – 1 281,5 грн.

Максимальные – 25 630 грн.

Для детей от 6 до 18 лет

Минимальные – 1 598 грн.

Максимальные – 31 960 грн.

Максимальная сумма может составить 10 прожиточных минимумов. Если родители согласны платить больше, то это должно быть зафиксировано в нотариально заверенном договоре.

От чего зависит размер алиментов?

Размер алиментов зависит от доходов плательщика, имущества, материального положения.

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