Церковный праздник 24 декабря по новому стилю в народе навечерие Рождества Христова.

24 декабря по новому церковному календарю отмечают Рождественский сочельник.

В народе навечерие Рождества Христова, одного из самых больших праздников, называют Святвечер.

24 декабря (6 января по старому стилю) - день перед Рождеством Христовым, Рождественский сочельник.

Православная церковь в честь навечерия Рождества совершает особое богослужение.

В праздник 24 декабря важно пойти в храм на службу, а затем традиционно вечером собираются всей семьей за праздничным столом.

Стол накрывают белой скатертью и на него кладут сено - символ яслей, в которых родился Иисус и ставят 12 блюд, среди которых кутья - хозяйка, и узвар - хозяин.

По традиции нужно обязательно попробовать все блюда на столе, иначе можно остаться голодным на весь год, принято угощать одиноких и нуждающихся людей.

После молитвы 24 декабря начинается традиционное празднование, включая колядование и благословение для семьи на будущий год.

Праздник 24 декабря по старому стилю - день памяти преподобного Никона Печерского.

Что нельзя делать 24 декабря:

Запрещено ссориться и ругаться в этот день, также нНельзя к праздничному столу приглашать друзей – это семейный вечер.

Кроме того нельзя много и громко разговаривать во время праздничного ужина.

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