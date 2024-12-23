24 декабря по новому церковному календарю отмечают Рождественский сочельник.
В народе навечерие Рождества Христова, одного из самых больших праздников, называют Святвечер.
24 декабря (6 января по старому стилю) - день перед Рождеством Христовым, Рождественский сочельник.
Православная церковь в честь навечерия Рождества совершает особое богослужение.
В праздник 24 декабря важно пойти в храм на службу, а затем традиционно вечером собираются всей семьей за праздничным столом.
Стол накрывают белой скатертью и на него кладут сено - символ яслей, в которых родился Иисус и ставят 12 блюд, среди которых кутья - хозяйка, и узвар - хозяин.
По традиции нужно обязательно попробовать все блюда на столе, иначе можно остаться голодным на весь год, принято угощать одиноких и нуждающихся людей.
После молитвы 24 декабря начинается традиционное празднование, включая колядование и благословение для семьи на будущий год.
Праздник 24 декабря по старому стилю - день памяти преподобного Никона Печерского.
Что нельзя делать 24 декабря:
Запрещено ссориться и ругаться в этот день, также нНельзя к праздничному столу приглашать друзей – это семейный вечер.
Кроме того нельзя много и громко разговаривать во время праздничного ужина.
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