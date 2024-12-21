Деньги он тратил на азартные игры, пруды в букмекерских конторах и личные нужды.

Житель Луцка, используя социальные сети, продал несуществующую военную форму и амуницию, нанеся ущерб гражданам на сумму более 300 тысяч гривен.

Суд признал его виновным в мошенничестве и назначил наказание, говорится в Едином государственном реестре судебных решений .

Согласно материалам дела, в период с июня по декабрь 2022 года обвиняемый обманом завладел средствами более 60 человек. Деньги, которые потерпевшие передавали в надежде на покупку военной формы и амуниции, он тратил на азартные игры, ставки в букмекерских конторах и личные нужды.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину, искренне покаялся и обратился в суд с просьбой проявить снисхождение, обещая возместить причиненный вред пострадавшим.

Луцкий горрайонный суд принял решение о назначении лицу наказания в размере 4 лет и 3 месяцев лишения свободы. Осужденный имеет право обжаловать приговор в апелляционном порядке.

Также Politeka писала о том, что дочь клиентки "ПриватБанка" рассказала, что ее мать, пожилая женщина, заметила исчезновение денег с карты, на которой был установлен кредитный лимит. Снятие средств произвели три человека. Все это произошло после того, как банкомат не вернул карту. Женщина обратилась в ближайшее отделение для перевыпуска карты.

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