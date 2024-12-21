На военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые считаются пропавшими безвестностями, продолжают начислять денежное довольствие, и родственники имеют право получать эти средства , однако для этого необходимо предоставить определенный пакет документов.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Выплаты семьям пропавших без вести военных

Семья военных, пропавших без вести во время боевых действий или выполнения боевых или специальных задач, могут рассчитывать на денежную поддержку:

Одноразовую компенсацию ;

Денежное довольствие , которое продолжает начисляться пропавшему военнослужащему.

Список документов

Для оформления выплаты близким родственникам необходимо добавить следующие документы:

Копии страницы паспорта совершеннолетних членов семьи с указанием имени, фамилии, отчества и места регистрации.

Справку о регистрации места жительства (при отсутствии соответствующих данных в паспорте).

Копия свидетельства о браке.

Если в семье есть дети, необходимо добавить копии свидетельств об их рождении.

Дополнительные требования

Лицам, которые по религиозному убеждению отказались от регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, необходимо предоставить копию документа, подтверждающего их регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков.

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