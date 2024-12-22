Эксперты предупредили украинцев, какой силы будет магнитная буря на неделе с 23 по 29 декабря, и есть ли повод для волнения у людей, остро ощущающих влияние солнца.

В декабре Солнце демонстрирует довольно высокую активность, что влечет за собой несколько магнитных бурь разной интенсивности.

Об этом сообщает Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.

Магнитные бури на неделе с 23 по 29 декабря могут оказать серьезное влияние на организм человека. Чаще ощущаются головные боли, головокружение, снижение концентрации, перепады артериального давления, ухудшение настроения и общая слабость.

Особенно чувствительны к этим явлениям люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилые люди, беременные женщины и те, кто находится в состоянии постоянного стресса.

Избавиться от метеозависимости навсегда, к сожалению, невозможно, но облегчить свое состояние в дни магнитных бурь можно.

Среди рекомендаций специалистов – здоровый образ жизни, отказ от вредной и тяжелой пищи, соблюдение диеты и режима сна, прогулки на сознательном воздухе перед сном.

Календарь магнитных бурь на неделе 23 по 29 декабря выглядит так:

26 -28 декабря - слабая магнитная буря с К-индексом 3.

Важно отметить, что прогноз от специалистов на неделе 23 по 29 декабря предварительны1, поскольку точные даты и интенсивность бур могут изменяться в зависимости от активности Солнца.

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