Государственный "ПриватБанк" рассказал об изменениях в вопросе отправки банковских карт по стране и миру.

ПриватБанк объявил, что с 2025 года он будет предоставлять бесплатную доставку своих карт не только по Украине, но и в 48 стран мира.

Об этом сообщили в самом банке.

Эта услуга будет доступна всем клиентам ПриватБанка, которые:

перевыпустили свою действующую карточку;

заказали новую цифровую карту через Приват24.

ПриватБанк продолжает бесплатную доставку карт до конца 2025 года, как по территории Украины, так и в страны за рубежом. Для получения карты необходимо:

Оформить заявку в Приват24.

Забрать карточку в отделении или почтамате Новой Почты в Украине, а за границей через Новая Почта или Укрпочта.

Бесплатно можно получить следующие типы карт ПриватБанка: кредитную "Универсальную", карты для выплат (включая пенсионные и социальные), а также бизнес-карту "Ключ к счету" для предпринимателей.

В то же время ПриватБанк напоминает, что не возвращает карточки, изъятые или оставленные в банкоматах. В случае такой ситуации клиентам нужно обращаться в банк, который выдал карточку, для ее восстановления.

"Банкомат или терминал не вернет карточку, даже если она была выпущена другим банком. Для восстановления карты следует обращаться в выдавшее ее учреждение", – говорится в сообщении ПриватБанка.

Последние новости Украины:

С карты ПриватБанка банкомат списал деньги, но не выдал их: в банке уточнили важные детали.

ПриватБанк обнуляет кредитные лимиты украинцев не дав никаких объяснений: ответ банка.

ПриватБанк блокирует без предупреждения банковские карты украинцев: распространенные причины.