Вместо обычных котлет попробуйте приготовить куриные зразы, которые получаются очень вкусными как в горячем, так и в холодном виде.

Куриные зразы можно делать с разными начинками, например, яйца с зеленью, грибы, сыр или болгарский перец – будет очень вкусно.

Рецептом поделилась фудблогерка Екатерина Мовчан.

"Вариация на тему куриных котлеток – зразы с начинкой. Включайте творчество и фантазируйте", – советует кулинар.

Основа таких зраз – это просто 1 кг куриного фарша + соль и молотый перец по вкусу. Также нам понадобятся панировочные сухари для обваливания зраз и растительное масло для жарки.

Для начинки на этот раз кулинар использовала следующие ингредиенты:

яйца вареные – 4 больших или 6 маленьких

укроп – большой пучок

соль и молотый перец – по вкусу

Вареные яйца для начинки нарезаем мелкими кубиками, укроп – мелко. Добавляем соль, перец и хорошо перемешиваем.

Куриный фарш солим, перчим и перемешиваем.

"Яйца в фарш добавлять не нужно, зразы и так хорошо держат форму", – объяснила кулинар.

Формируем зразы влажными руками: берём небольшую порцию фарша, делаем плоский круг, внутрь добавляем начинку и залепляем. Обваливаем куриные зразы в панировочных сухарях со всех сторон.

На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем куриные зразы и жарим их до румяности с обеих сторон, примерно по 7-8 минут с каждой стороны. В процессе жарки их можно частенько переворачивать. Готовые зразы выкладываем на тарелку и можно наслаждаться.

Последние новости Украины:

Как вкусно засолить красную рыбу: победительница "Мастер Шеф" дала праздничный рецепт.

Вкуснее крабового салата: рецепт сырного рулета с крабовыми палочками.

Секрет идеальной моркови по-корейски: кулинар поделилась простым рецептом.