Любовь требует такой же преданности и самодисциплины, когда мы поймем ценность настоящей любви и распознаем ее, когда она предлагается, мы устремимся в правильном направлении к радикальной открытости.

Поэтому важно знать, как выражает любовь ваш знак Зодиака:

Огненные знаки

Овен/Лев/Стрелец учатся верности и настойчивости.

Огненные знаки любят всепоглощающим образом, подобно страстной любви. Они не слишком осторожны и бросаются с головой в любой союз в поисках волнения и стимуляции.

Когда вы связаны с огненным знаком, может быть трудно дышать или представлять свою жизнь до того, как они войдут в нее. Часто, не осознавая этого, они ожидают верности и преданности, но не знают, как это выглядит.

К тому времени, когда наступит зрелость, а это произойдет на каком-то этапе этой или следующей жизни, у них выработается более стабильное отношение, при этом не теряя того пламени, которое согревает обоих партнеров.

Знаки Земли

Телец/Дева/Козерог узнают о непостоянстве и духовности.

Знакам Земли необходимо сбалансировать естественную тенденцию искать статус и власть превыше всего остального. Многие ищут безопасности в мире, где ее, на самом деле, нет. Непостоянство — это суровая реальность для понимания, но как только они поймут, что счастье и мир важнее денег и выгоды, они смогут обосноваться в магических союзах.

Тем не менее, они относятся к отношениям так же серьезно, как и ко всему остальному, и часто становятся прекрасными партнерами.

Воздушные знаки

Близнецы/Весы/Водолеи обычно верят, что если вы действительно любите кого-то, вы всегда будете любить его.

Поскольку для воздушных знаков дружба стоит на первом месте , эта любовь длится всю жизнь. Воздушные знаки любят с отстраненной точки зрения. Они позволяют своему партнеру быть тем, кто он есть, и позволяют ему расти в того, кем он хочет быть, не требуя от него реализации его собственного видения или амбиций.

Тем не менее, их возлюбленные могут воспринимать их как холодных и давить на их кнопки дикими проявлениями эмоций или играми разума. Излишне говорить, что никто не будет счастлив в такой динамике.

Водные знаки

Рак/Скорпион/Рыбы верят, что любовь достойна обязательств.

Когда водные знаки падают, вся эта радость (и боль) будет длиться у них несколько жизней. Они, как правило, требуют формальных обязательств и эмоциональной безопасности и рассматривают брак как святость, которая спасет их от одиночества и принесет им стабильность.

Даже в длительных отношениях они не часто говорят о своих эмоциях; они ожидают, что их партнер автоматически поймет, что происходит. Скорпионы , в частности, общаются посредством интуиции и чувств и ожидают, что все остальные будут делать то же самое. Чувства — это их язык любви, поэтому заботьтесь о них.

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